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Ивановские новости

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Иваново: передано в суд дело о доведении до самоубийства и вымогательстве

Иваново: передано в суд дело о доведении до самоубийства и вымогательстве

Мужчина обвиняется в доведении до самоубийства и вымогательстве с применением насилия. Потерпевшая выпала с балкона восьмого этажа после угроз и физического насилия, от полученных травм скончалась на месте.

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