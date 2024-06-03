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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» проиграл в финале Запада во 2-м сезоне подряд. Клуб не выигрывал Кубок Стэнли с 1999 года

«Старс» уступили «Эдмонтону» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (2-4, 1:2 в шестом матче).  В прошлом году техасцы проиграли «Вегасу» на той же стадии турнира (2-4).

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