Голос потребителя. Почему "Народный знак качества" важен для бизнеса?

Премия дает компаниям возможность стать лучше, у них растет эффективность работы и удовлетворенность от нее Получить независимую оценку своей работы, услышать голос потребителя и заслужить его признание – заветная мечта для любой компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии