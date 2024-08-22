Срочно! Пермский край! Обрушение многоквартирного дома: удалось спасти мужчину из-под завалов

Обрушение потолков случилось в результате взрыва газа в Кизеле Пермского края. На пятом этаже произошло разрушение нескольких окон, а также были повреждены бетонные перегородки между комнатами и водосточная труба.
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