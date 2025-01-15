Какие праздники отмечают в России и мире 16 января 2025 года Ирина Лысенко16 января 2025 года граждане России и других стран будут отмечать значимые события, которые могут быть интересны для расширения кругозора.
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