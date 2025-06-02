На выборах президента Польши победил Кароль Навроцкий, выступающий против членства Украины в НАТО и против оказания Киеву военной помощи В Польше подведи итоги президентских выборов.
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На выборах президента Польши победил Кароль Навроцкий, выступающий против членства Украины в НАТО и против оказания Киеву военной помощи В Польше подведи итоги президентских выборов.
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