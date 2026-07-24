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Царьград

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Handelsblatt: Mercedes-Benz рискует потерять американский рынок

Handelsblatt: Mercedes-Benz рискует потерять американский рынок

Американский запрет на авто с китайскими акционерами угрожает планам Mercedes-Benz увеличить на треть продажи в США к 2030 году.

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