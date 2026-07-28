Медведев опроверг слухи о готовящейся мобилизации в России

На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил военными по контракту Медведев подчеркнул, что попытки распространять информацию о мобилизации — часть вражеской пропаганды.
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