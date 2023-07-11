Буданов заявил о захвате ЧВК «Вагнер» российского ядерного оружия

Глава ГУР утверждает, что у него больше разведданных, чем у СШААмериканское издание Reuters утверждает, что часть подразделений ЧВК "Вагнер" во время мятежа двинулись в сторону укрепленной базы российской армии, на которой находится ядерное оружие.
Глава ГУР утверждает, что у него больше разведданных, чем у СШААмериканское издание Reuters утверждает, что часть подразделений ЧВК "Вагнер" во время мятежа двинулись в сторону укрепленной базы российской армии, на которой находится ядерное оружие.
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