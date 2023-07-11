Моu Новости

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

Буданов заявил о захвате ЧВК «Вагнер» российского ядерного оружия

Глава ГУР утверждает, что у него больше разведданных, чем у СШААмериканское издание Reuters утверждает, что часть подразделений ЧВК "Вагнер" во время мятежа двинулись в сторону укрепленной базы российской армии, на которой находится ядерное оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх