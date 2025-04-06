Царское блюдо для всей семьи. Дедушка из Армении поделился вкусным рецептом: готовлю так круглый год

Айлазан – это традиционное блюдо армянской кухни, представляющее собой тушеные овощи. Его главная особенность – простота приготовления и насыщенный аромат, который достигается благодаря сочетанию свежих овощей и специй.
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