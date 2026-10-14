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Крымская газета

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Автоэксперт рассказал, что нужно проверить при покупке шин онлайн

Автоэксперт рассказал, что нужно проверить при покупке шин онлайн

Всё чаще водители покупают зимнюю резину на маркетплейсах и онлайн-площадках. Об этом360.ru рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

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