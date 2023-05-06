В Северной Осетии есть свое Золотое кольцо

Этот горный туристический маршрут на Северном Кавказе можно проехать всего за полдня. Золотое кольцо России – туристический маршрут, в который входят старинные города к северо-востоку от Москвы (Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль и другие).
Этот горный туристический маршрут на Северном Кавказе можно проехать всего за полдня. Золотое кольцо России – туристический маршрут, в который входят старинные города к северо-востоку от Москвы (Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль и другие).
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