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В Северной Осетии есть свое Золотое кольцо

В Северной Осетии есть свое Золотое кольцо

Этот горный туристический маршрут на Северном Кавказе можно проехать всего за полдня. Золотое кольцо России – туристический маршрут, в который входят старинные города к северо-востоку от Москвы (Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль и другие).

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