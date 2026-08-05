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Бойцы РФ вычислили польских наемников в форме НАТО в боях за Красноярское

Бойцы РФ вычислили польских наемников в форме НАТО в боях за Красноярское

Бойцы 110-й мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» вычислили польских наемников в форме НАТО во время боев за населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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