Бойцы РФ вычислили польских наемников в форме НАТО в боях за Красноярское

Бойцы 110-й мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» вычислили польских наемников в форме НАТО во время боев за населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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