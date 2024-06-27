Сотрудники полиции Хабаровского края окончили расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений

Противоправная деятельность участников организованной группы, которые занимались рубкой деревьев хвойных пород без разрешительных документов на территории участкового лесничества Солнечного района, была пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю зимой прошлого года.