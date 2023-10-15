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Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе

Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе

В административном здании в центре Ханкенди также установили герб Азербайджана. фото: azertag.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг своей страны в городе Ханкенди (Степанакерт).

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