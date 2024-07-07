Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем работников морского и речного флота

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Берега наших великих рек издревле славились людьми, знающими и любящими флотское дело, чувствующими себя на воде как дома.
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