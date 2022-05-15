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Сергеев о матче со «Спартаком»: «Это дерби двух столиц. Отбросили моменты, связанные с чемпионством, и забыли, что они 9-е»

Иван Сергеев поделился ожиданиями от игры «Зенита» со «Спартаком». – Игра со «Спартаком» для вас будет всего второй в карьере.

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