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Трамп: Представители России и США встретятся в Мюнхене уже сегодня

Трамп: Представители России и США встретятся в Мюнхене уже сегодня

Темой разговора будет урегулирование конфликта на УкраинеВстречу официальных лиц России и США на форуме в Мюнхене уже сегодня, 14 февраля анонсировал на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

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