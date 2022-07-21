«Костик расплывался в улыбке, когда Эрика выходила на сцену»: блогер Терлецкая заявила, что Герцег на самом деле крутила роман с Меладзе за спиной у Веры Брежневой

Эрика Герцег больше пяти лет работала в коллективе «ВИА Гра». Внезапно она покинула команду. Тогда появились первые слухи о том, что на ее уходе настояла Вера Брежнева, ведь она узнала, что ее муж Константин Меладзе крутил роман с исполнительницей.