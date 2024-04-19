В Татарстане прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов

В ходе операции по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом в Татарстане, при поддержке миграционной службы МВД, УФСБ России и прокуратуры Зеленодольского района, провели серию рейдов.
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