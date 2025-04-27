Депутат ГД Чаплин: за сбор краснокнижных грибов грозит уголовное наказание

В некоторых регионах России стартовал грибной сезон. Однако перед походом на тихую охоту важно изучить перечень краснокнижных грибов и растений, за сбор которых предусмотрена уголовная ответственность, рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин.
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