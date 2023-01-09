Аргументы недели

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  • Виталий Подупейко
    Один п-жь, на протяжении нескольких месяцев, а реально ничего не принимается. Одни популистские заявления от фракции ...Клишас об идее Во...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Меры не принимаются никакие... "А воз и ныне там"... Говорить - одно, делать - другое!Клишас об идее Во...
  • Виктор Кревер
    👍👍👍Клишас об идее Во...

Еще в двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена 9 января в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют последние данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

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