Крутой рататуй от моей свекрови (учила = заставляла готовить)

Некоторые блюда меня учила готовить свекровь. Признаюсь честно, «учила» от слова «заставляла». И не потому, что я не хотела готовить то или иное блюдо, а просто манера у моей свекрови все делать через силу, ей нравится роль командира при подчиненных.