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Живая Кубань

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Поверка газового, электрического и водяного счетчика: полное руководство по срокам и процедуре

Поверка газового, электрического и водяного счетчика: полное руководство по срокам и процедуре

Поверка газового, электрического и водяного счетчика: полное руководство по срокам и процедуреПоверка счетчиков — обязательная процедура, которая подтверждает, что ваш прибор учета работает корректно и его показания можно использовать для расчетов с поставщиками ресурсов.

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