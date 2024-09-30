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Назван вред карательных тарифов и санкций США

Назван вред карательных тарифов и санкций США

Эксперт ЦКЕМИ Бондаренко: карательные тарифы Трампа только навредят США Предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализовать, а его эффективность сомнительна.

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