Назван вред карательных тарифов и санкций США

Эксперт ЦКЕМИ Бондаренко: карательные тарифы Трампа только навредят США Предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализовать, а его эффективность сомнительна.