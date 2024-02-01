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Канализацию в районе Старого города Симферополя построят в этом году

Канализацию в районе Старого города Симферополя построят в этом году

В этом году в Симферополе будет реализован один из важных проектов по развитию городской инфраструктуры - строительство долгожданной канализации в районе Старого города, сообщает администрация крымской столицы.

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