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Двигатель для Starship установил новый рекорд во время статического огневого испытания 

Двигатель для Starship установил новый рекорд во время статического огневого испытания 

Статическое огневое испытание ракетного двигателя Raptor на полигоне МакГрегор в штате Техас / © NSF Во-первых, был установлен новый рекорд продолжительности работы двигателя Raptor во время статического огневого испытания — 897 секунд, или почти 15 минут.

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