Двигатель для Starship установил новый рекорд во время статического огневого испытания 

Статическое огневое испытание ракетного двигателя Raptor на полигоне МакГрегор в штате Техас / © NSF Во-первых, был установлен новый рекорд продолжительности работы двигателя Raptor во время статического огневого испытания — 897 секунд, или почти 15 минут.
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