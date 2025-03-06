Великая Победа, неизвестные страницы: Вену брали моряки

Дунайская флотилия оказалась весьма эффективным формированием, решавшим сложнейшие задачи Александр Широкорад Фото: Евгений Халдей/ТАСС На румынском берегу Дуная с советских бронекатеров и сторожевых катеров был высажен десант.
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