БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Великая Победа, неизвестные страницы: Вену брали моряки

Великая Победа, неизвестные страницы: Вену брали моряки

Дунайская флотилия оказалась весьма эффективным формированием, решавшим сложнейшие задачи Александр Широкорад Фото: Евгений Халдей/ТАСС На румынском берегу Дуная с советских бронекатеров и сторожевых катеров был высажен десант.

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