В убийстве Фарион признались причастные к покушению на Соловьева неонацисты

"Страна": Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка Украины.Ответственность за убийство Ирины Фарион взяла на себя ультраправая организация, которую ранее ФСБ обвиняла в попытке покушения на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян в России, сообщило украинское издание Страна.