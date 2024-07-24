Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

В убийстве Фарион признались причастные к покушению на Соловьева неонацисты

В убийстве Фарион признались причастные к покушению на Соловьева неонацисты

"Страна": Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка Украины.Ответственность за убийство Ирины Фарион взяла на себя ультраправая организация, которую ранее ФСБ обвиняла в попытке покушения на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян в России, сообщило украинское издание Страна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх