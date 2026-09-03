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Аксаков: выступление Президента РФ на ВЭФ можно назвать историческим

Аксаков: выступление Президента РФ на ВЭФ можно назвать историческим

Выступление Президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме можно назвать историческим, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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