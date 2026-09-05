Каким может быть экономически оправданный лазерный «Панцирь»

Попытка создать универсальный комплекс ПВО, одинаково эффективный и в окопах, и на защите стратегических НПЗ, – это концептуальный технологический тупик.
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