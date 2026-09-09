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Le Labo посвятил Пекину новый аромат Shiu 25

Le Labo посвятил Пекину новый аромат Shiu 25

Le Labo представил Shiu 25 — новый аромат коллекции City Exclusives, посвящённый Пекину. В основе композиции — пудровый ирис, ладан и насыщенные древесные ноты.

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