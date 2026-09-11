Стоматолог Сошников объяснил, как по зубам распознать дефицит витаминов

Изменения десен, языка, слизистой и эмали могут быть связаны с нехваткой витаминов и минералов. Об этом «Газете.
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