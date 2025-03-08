Москва и Подмосковье: Потепление до 9°C и солнечная погода ожидаются завтра

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается потепление до 9°C, солнечная погода без осадков. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура превысит норму на 7°C благодаря южным воздушным массам.
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