Депутат Рады Бужанский: с повестки сняли проект о наказании за мобилизации силой

В Верховной раде Украины сняли с повестки дня законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги украинских военкоматов) за незаконную мобилизацию граждан.
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