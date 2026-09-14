ФСБ накрыла «черных оружейников» в Воронежской области

«Черных оружейников» выявили в Воронежской области в рамках масштабной операции ФСБ. Всего сотрудники ведомства совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 111 человек в 43 регионах России.
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