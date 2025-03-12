Политолог Орлов: Украина может попытаться вернуть Саакашвили с помощью США

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT выразил мнение, что киевский режим с помощью США может попытаться вернуть приговорённого в Грузии к девяти годам тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили.
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