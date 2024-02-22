Людмила Поргина отложила строительство музея Караченцова

Строительство музея, посвященного памяти Николая Караченцова, отложено Людмилой Поргиной. Предполагалось, что особняк для музея будет построен в Валентиновке, однако из-за отсутствия канализации, строительство не было начато.
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