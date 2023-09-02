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Формула-3. Италия. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 16-й

Гонщик «МП Моторспорт» Франко Колапинто одержал победу в спринте «Формулы-3» в Монце с поула. На старте Мари Бойя обогнал напарника, однако впоследствии Колапинто вернул себе первую позицию.

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