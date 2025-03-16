НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Опять в Думе КРИЗИС СЛАБОУМИЯ у депутатов  весенний ПРИСТУП ШИЗОФРЕНИИ Не обделить свой КАРМАН Нет бы своё ВЫРАЩИВАТЬ...Минсельхоз РФ гот...
  • Вадим Кузнецов
    Ура российским бананам! Ждем отечественных ананасов и кофе 😀😅Минсельхоз РФ гот...
  • анатолий панов
    Следующий экзотический фрукт будет маракуя, дплее по списку, глядижь из импортеров превратимся экспортеров.Минсельхоз РФ гот...

Россиянам рассказали, куда вложить деньги после снижения ставок по вкладам

Россиянам рассказали, куда вложить деньги после снижения ставок по вкладам

По мнению экспертов, высокие проценты продержатся около года Пока ключевая ставка держится на отметке 21 процент, можно ожидать, что и ставки по вкладам будут высокими, однако так не может продолжаться долго, пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх