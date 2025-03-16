Россиянам рассказали, куда вложить деньги после снижения ставок по вкладам

По мнению экспертов, высокие проценты продержатся около года Пока ключевая ставка держится на отметке 21 процент, можно ожидать, что и ставки по вкладам будут высокими, однако так не может продолжаться долго, пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им.
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