Приставы Петербурга помогли архангельскому инженеру получить 1,5 миллиона рублей

Благодаря запрету на регистрацию 12 автомобилей компании Инженер, проработавший более десяти лет в районе Крайнего Севера, получил более 1,5 миллиона рублей от петербургской компании, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.