Приставы Петербурга помогли архангельскому инженеру получить 1,5 миллиона рублей

Благодаря запрету на регистрацию 12 автомобилей компании Инженер, проработавший более десяти лет в районе Крайнего Севера, получил более 1,5 миллиона рублей от петербургской компании, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии