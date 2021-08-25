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«Ковид» в Израиле: заражаемся, болеем, умираем

«Ковид» в Израиле: заражаемся, болеем, умираем

По данным Минздрава, на вечер среды в стране насчитывается 75.403 зарегистрированных носителей вируса SARS-CoV-2 (74 817 во вторник, 68 638 в понедельник).

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