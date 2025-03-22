Пенсионерам 22 марта зачислят на карту разовую выплату, следующую такую придется ждать от 5 до 10 лет Ольга БезродняяВ рамках региональных программ поддержки старшего поколения, 21 марта 2023 года пожилым людям, отмечающим юбилейные даты, будут предоставлены разовые выплаты.
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