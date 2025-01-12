Что говорят мошенники, действуя по схеме «несанкционированный доступ к банковскому счету»?Полиция Крыма обращается к гражданам: "Будьте бдительны, положите трубку и сохраните свои деньги!"Ролик создан коллегами из ГУМВД России по Ставропольскому краюЧитать подробнее+видео>>> .