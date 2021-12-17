Происшествия

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В Хабаровском крае в ходе следствия директор строительной фирмы возместил в бюджет более 123 млн рублей в связи с допущенным уклонением от уплаты налогов

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по признакам преступления, предусмотренного п.

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