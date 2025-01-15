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Арктическая ипотека: как взять кредит на жилье под 2% в 2025 году

Арктическая ипотека: как взять кредит на жилье под 2% в 2025 году

На каких условиях можно взять льготный кредит? Какую недвижимость можно купить и в каких городах? Как долго будет действовать программа? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале С 2023 года действие дальневосточной ипотеки распространили на часть российской Арктики.

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