Bild рассказал о новой тактике ударов беспилотниками по территории Украины

Немецкое издание Bild сообщает об изменении тактики Армии России в части применения ударных БпЛА.Немецкое издание Bild сообщает о новой тактике применения беспилотников-камикадзе Армии России по объектам на Украине, о чем ранее сообщали украинские источники.