Подросток получил условку за нападение с ножом на сверстника в ТЦ «Атмосфера»

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор подростку, признанному виновным в нападении на сверстника с ножом.
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