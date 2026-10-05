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Подросток получил условку за нападение с ножом на сверстника в ТЦ «Атмосфера»

Подросток получил условку за нападение с ножом на сверстника в ТЦ «Атмосфера»

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор подростку, признанному виновным в нападении на сверстника с ножом.

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