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На руинах Страны Советов

26 181 подписчик

7 жвачек 90-х с крутыми вкладышами , которые все собирали

7 жвачек 90-х с крутыми вкладышами , которые все собирали

  Что жевали и какие вкладыши собирали дети лихих 90-х? Фото: yaplakal.com/нейросеть В 90-е годы хлынувшая из-за открывшиеся границ импортная жевательная резинка стала одной из самых популярных и вкусных сладостей, которую на сэкономленные карманные деньги мог купить почти любой постсоветский школьник.

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Ингерман Ланская

в нищую страну потекла обычная для нормального человека жизнь... сегодня из всего подобного Никто в России не делает предмета поклонения.... жвачка стала как уличное освещение.. джинсы надевают , чтоб в огороде покопаться... а докторскую колбасу, савейскага качества, дворовым собакам бабульки скармливают