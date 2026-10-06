7 жвачек 90-х с крутыми вкладышами , которые все собирали

Что жевали и какие вкладыши собирали дети лихих 90-х? Фото: yaplakal.com/нейросеть В 90-е годы хлынувшая из-за открывшиеся границ импортная жевательная резинка стала одной из самых популярных и вкусных сладостей, которую на сэкономленные карманные деньги мог купить почти любой постсоветский школьник.
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