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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в Хабаровском крае присоединились к всероссийской акции «Студенческий десант»

Главные эксперты отдела криминалистических экспертиз и учетов ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю Анастасия Потюпина и Татьяна Ермакова встретились с учениками выпускных классов средней образовательной школы № 62 г.

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